«Не показатель любви»: Анна Заворотнюк раскрыла, почему скрывает своего мужа

Модель и блогер Анна Заворотнюк рассказала, почему скрывает мужа, с которым живет уже восемь лет. По словам дочери покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, ее избранник не хочет публичности.

«На самом деле он не стремится стать популярным, и это его выбор, который я уважаю. Отсутствие или присутствие совместных фото с кем-либо — совсем не показатель любви в нашей системе координат», — объяснила Анна в своем блоге.

Она также призналась, что на все просьбы сфотографироваться для блога муж отвечает категорическим отказом.

Напомним, Анна Заворотнюк официально вышла замуж в 2022 году. После свадьбы девушка переехала в ОАЭ, где работает ее муж. Известно, что пара познакомилась в США во время учебы. Избранник Заворотнюк из семьи состоятельного российского бизнесмена.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о своей жизни после смерти знаменитой матери.