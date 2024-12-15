«Убивает человека»: Пригожин осудил Успенскую за «террористическую любовь» к дочери

В октябре этого года певица Любовь Успенская угодила в скандал после внезапной пропажи ее дочери, «сбежавшей» от матери в Израиль. После публичных разборок артистка смогла наладить отношения с Татьяной Плаксиной, а недавно впервые после случившегося вывела ее на сцену и привела на концерт в Кремле. О семейных разборках звезды высказался продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин шокирован поведением королевы шансона. Он не понимает, зачем она тащит Татьяну на сцену, когда девушка дала понять, что не хотела бы работать с матерью.

Продюсер назвал отношения Татьяны с матерью «большой трагедией».

«Она несчастная женщина. Есть такая категория еврейских мамочек. Вот то, что я вижу в выступлении дочери, понимаете, это называется „любовь террором“. Эта любовь террористическая, она как бы убивает человека», — высказался муж Валерии в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Певицу никак не смутило желание дочери быть независимой. Успенская уже анонсировала совместные корпоративы и концерты с участием Татьяны.

Пригожин не сомневается, что исполнительница обожает наследницу, но детям, по его мнению, необходимо давать свободу. Отношения между детьми и родителями становятся теплее и ближе на расстоянии, уверен он. Продюсер считает, что своей гиперопекой певица может довести дочь до очередного нервного срыва.

Дочь артистки не только занимается музыкой, но и красиво рисует. Стоимость ее картин начинается от 1 млн рублей.