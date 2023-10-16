Может забыть ключи, но это – никогда: Юлия Барановская не выходит из дома без иконы

Юлия Барановская призналась, что в ее сумочке всегда лежит маленькая икона. Об отношении к религии она рассказала в беседе с Пятым каналом.

«Без веры очень сложно жить, на мой взгляд, абсолютно точно. И да, я хожу в церковь», – заявила телеведущая.

Для Барановской храмом может стать что угодно, будь то часовня или икона, которая стоит в доме. При этом, если Юлия почувствует, что ей нужно обратиться к высшим силам, она сделает это в любой момент.

«А, может быть, вообще просто на улице, но, когда очень нужно обратиться к небесам за помощью, я это сделаю», – добавила она.

Юлия Барановская подчеркнула, что в ее сумке всегда найдется место для иконы. Однако она не раскрыла, какой лик изображен на этой иконе или какие события библейской истории отражены на ней.

«Я могу забыть переложить из сумки в сумку зеркало, помаду, ключи от дома – все что угодно. Но икону я никогда не забуду переложить», – прокомментировала звезда телеэкранов.

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