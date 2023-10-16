От рака груди умерла 76-летняя звезда фильма «Любовь с первого взгляда» Сомерс

От рака груди умерла 76-летняя звезда фильма «Любовь с первого взгляда» Сюзанн Сомерс. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на Fox News Digital.

По информации источника, артистка скончалась в своем доме 15 октября 2023 года. Сомерс ушла из жизни накануне 77-летия. Долгое время она боролась с раком молочной железы, однако недуг оказался сильнее.

«В момент смерти ее окружали любящий муж, сын, внучки и близкие родственники. Семья собралась, чтобы отпраздновать ее 77-летие», — сообщил источник.

Известно, что семейные похороны пройдут на этой неделе, а мемориальная служба — в ноябре 2023 года.

Напомним, что у знаменитости дважды диагностировали опасное заболевание. В 30 лет она перенесла рак кожи, в 50 лет — рак молочной железы. В июле 2023 года актриса сообщила, что у нее начался рецидив.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Твин Пикс» умерла на 92-м году жизни. Подробности смотрите в этой статье.