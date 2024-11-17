«Было легче от этого»: Мария Погребняк раскрыла, как прийти в форму после беременности

Мария Погребняк раскрыла секрет своего быстрого похудения после четвертых родов.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка недавно снова стала мамой. Девушка периодически рассказывает о своих четвертых родах и о том, как ей удалось прийти в форму.

Блогерша призналась, что ради идеальной фигуры ей приходилось работать над собой. По словам Марии, во время беременности она не переставала заниматься спортом: посещала тренажерные залы, где занималась под присмотром тренера, а также очень много плавала и ходила по 10-15 километров каждый день.

«Мне было легче от этого. Я не страдала от отеков, у меня было хорошее настроение, я дышала свежим воздухом — благо, повезло, как раз был весенне-летний период. Плюс меня поддерживал муж, поэтому у меня не было никаких стрессов», — призналась Мария.

Кроме того, Погребняк поделилась, что уже может отправиться за пятым малышом. Однако девушка считает, что все же не нужно сильно торопиться, а лучше сделать паузу. Подробности приводит The Voice.

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