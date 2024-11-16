Певица Ольга Бузова стала крестной мамой сына Марии Погребняк. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Ольга Бузова опубликовала видео с крещения сына Марии Погребняк Владимира. Певица позировала вместе с ребенком на руках в храме в белоснежном наряде.

«У меня растет защитник Владимир. Мой сыночек. Он даже не догадывается, кто его крестная мама», — заявила Бузова.

Ведущая и певица поздравили друг друга с тем, что они стали матерями. Напомним, Мария Погребняк родила четвертого ребенка в сентябре этого года. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Головинский.

Ранее мы писали о том, что Олег Майями рассказал о планах Ольги Бузовой родить в 2025 году. Музыкант уверен, что певица станет отличной матерью. Он также добавил, что никогда не занимался пиар-романами и заверил, что не состоит в отношениях с Бузовой.