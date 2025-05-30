Уже подписал миллионный контракт: Михаил Ефремов возвращается к съемкам в кино

Актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии, вернется к съемкам и уже подписал контракт на главную роль в новом фильме. Сумма сделки составила 13 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, переговоры о возвращении в профессию завершились успешно — Ефремов уже получил аванс в размере 3,5–4 миллионов рублей. Съемочный процесс начнется в конце августа в Москве, а завершится в Беларуси.

Пока же актеру необходимо восстановить здоровье и адаптироваться после заключения. Как отмечают близкие Ефремова, он заранее планировал посвятить время реабилитации после освобождения.

Напомним, артист вышел из белгородской колонии 9 апреля и уже почти два месяца находится на свободе.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов сдержал обещание и не садится за руль после УДО. Весной 2025 года артист вышел из колонии по УДО. Он был осужден за ДТП со смертельным исходом: в 2020 году он сел за руль в нетрезвом состоянии. Перед выходом по УДО Михаил обещал, что больше не будет водить машину