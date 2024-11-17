«Были у них какие-то стычки»: жена Алибасова высказалась о его отношении к Левкину

Новая жена Бари Алибасова призналась, что у супруга были сложные отношения с Владимиром Левкиным, ушедшим из жизни накануне утром в Боткинской больнице. О кончине коллеги основатель группы «На-На» узнал от супруги, которой позвонила сама Марина Левкина, чтобы оповестить о произошедшем.

Елена Калинина-Алибасова подчеркнула, что, несмотря на трудности во взаимоотношениях, супруг всегда относился к Владимиру с большим уважением. Она не скрывает, что конфликты между коллегами по цеху были, однако на работе это практически не сказывалось.

По словам Калининой, при последней встрече Алибасов и Левкин просто приветливо поздоровались и попрощались друг с другом.

«Он уважительно к Бари Каримовичу относился, хотя они и немного спорили, пользовались песнями группы "На-На" на выступлениях, а это авторские права. Были у них какие-то стычки. Последний раз, когда они виделись — не было вражды. Спокойно поздоровались, обнялись — и все. Если бы они скандалили, он бы столько лет в группе не пробыл», — заявила супруга Алибасова в беседе с изданием NEWS.ru.

Узнав о трагедии, Бари Каримович передал глубочайшие соболезнования супруге Левкина и его дочери.

Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов заявил о крахе сольной карьеры Левкина.

Также сообщалось, что причиной смерти Владимира Левкина стал рецидив рака.