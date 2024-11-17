«Исчез вообще со сцены»: Бари Алибасов заявил о крахе сольной карьеры Левкина

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов высказался о смерти экс-солиста коллектива Владимира Левкина. Продюсер назвал его прекрасным артистом, который так и не смог прославиться как сольный исполнитель.

Левкин выступал в составе группы почти 10 лет и в конце 90-х начал строить сольную карьеру. Алибасов отметил, что, как и все участники «На-На» Владимир был прекрасным артистом. Благодаря их таланту коллектив пользовался большой популярностью у публики, говорит продюсер.

Однако Алибасов назвал его «самым ярким артистом». Певец, по его словам, захотел независимости, поэтому отправился выступать сольно.

Продюсер отметил, что после ухода из «На-На» исполнитель практически пропал со сцены.

«К его несчастью, он буквально уже через месяц-три исчез вообще со сцены. Отсюда и пошло все остальное. И отсутствие работы, и отсутствие возможности реализовать себя, и так далее», — приводит слова Алибасова 360.ru.

Он добавил, что такое бывает со многими артистами, которые начинают высоко оценивать себя, а потом уходят со сцены.

Напомним, о смерти Владимира Левкина сообщила его жена Маруся. Артист скончался от рецидива рака в возрасте 57 лет.