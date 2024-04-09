«Все было нормально»: друг музыканта Кунгурова рассказал о состоянии артиста перед смертью

Музыкант Сергей Войтенко рассказал о состоянии Евгения Кунгурова перед смертью. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Сергей Войтенко признался, что долгое время дружил с заслуженным артистом Евгением Кунгуровым. По воспоминаниям Войтенко, он занимался продвижением начинающего певца.

«Еще когда он только приехал в Москву, я ему помогал становиться на ноги. У меня продюсерский центр, мы делали ему репертуар. Тогда Женя и в проект попал на Первый канал на „Голос“. Мы достаточно плотно занимались его раскруткой», — рассказал он.

Уже после участия в «Голосе» друзья поссорились и на время прекратили общение, однако вскоре вновь начали дружить. В последнее время Кунгуров не давал поводов для беспокойства, рассказал Войтенко.

«Ничего не предвещало. В последний раз мы пели вместе в Кремле, все было нормально. Я не заметил таких моментов, что могло бы насторожить», — поделился он.

Напомним, Евгений Кунгуров скончался 8 апреля. Тело мужчины нашли на улице рядом с подъездом его дома.

Ранее мы писали о том, что накануне смерти Евгений Кунгуров обращался к врачу.