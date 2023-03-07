«Были артисты более кассовые»: на что на самом деле шли деньги кормившей СССР Вайкуле

Лайма Вайкуле уже долгое время не живет в России, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Дело в том, что после своего отъезда артистка дала интервью, в котором заявила: в далеком прошлом она «кормила» СССР концертами, вот почему никто не имеет права ее осуждать сейчас. Однако после этих слов Вайкуле получила лишь новую волну критики в свой адрес не только от экс-поклонников, но и от коллег. Вот почему обсудить заявление Лаймы решилась и Илона Броневицкая в эфире шоу «Жизнь и судьба».

По мнению знаменитости, певица произнесла слова о своей значимости на эмоциях. Кроме того, Илона считает, что концерты Вайкуле приносили прибыль не всей стране, а лишь одной организации.

«В рамках филармонии всегда были артисты более кассовые и менее. Если Лайма ездила с концертами, получала прибыль, то она в рамках хозрасчета шла, чтобы пошить кокошники. Она кормила на страну, а филармонию»,— высказалась Броневицкая.

Напомним, что мало россиян поддержали скандальные слова Вайкуле. На стороне артистки по-прежнему остается лишь ее давняя подруга Алла Пугачева.

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