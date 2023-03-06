«Сверхзащита»: 90-летний Бедрос Киркоров нашел свой метод борьбы с вирусом

Совсем недавно Бедрос Киркоров крайне обеспокоил не только своего сына, но и преданных поклонников. 9 февраля стало известно о том, что 90-летнего мужчину госпитализировали, и виной всему затрудненное дыхание. После нескольких недель пребывания в больнице артист выписался домой и вновь стал вести активную жизнь. Так, Киркоров старший посетил юбилей давнего друга и очень удивил звездных коллег необычной выходкой.

Дело в том, что на торжество Бедрос пришел в специальной маске, защищающей от вирусов. Этот аксессуар привлек все внимание других гостей торжества, но, кажется, певца это не очень смутило.

«Мне врачи посоветовали. Они сказали, что такая маска обеспечит надежную сверхзащиту от всех вирусов. В моем случае они ни к чему», — пояснил Киркоров изданию «МК».

К слову, как сообщает источник информации, мужчина носит свой аксессуар весьма специфически: он надевает его только при общении с посторонними людьми.

«Я, конечно, поразилась, когда увидела Бедроса в маске. Он в этом плане молодец. Он следит за собой и своим здоровьем. Делает гимнастику каждый день, благодаря этому держится», — высказалась Анна Калашникова.

Напомним, что 90-летний Киркоров за последнее время уже дважды переболел ковидом. Вот почему он сейчас пытается всячески себя обезопасить.

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