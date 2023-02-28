Не спасла даже Пугачева: Лайма Вайкуле потерпела полное фиаско в Израиле

23 февраля в Тель-Авиве состоялся концерт Лаймы Вайкуле в рамках гастрольного тура. О мероприятии было известно еще задолго до его проведения, так как артистка сама сообщала о своей поездке в Израиль на странице личного блога. Долгожданное выступление певицы, которая долгое время боролась с опасным заболеванием, посетили и именитые гости – Алла Пугачева и Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ). Вот только даже они не смогли спасти Вайкуле от провала.

Оказалось, что для концерта Лайма смогла выделить лишь тысячный зал, и даже его ей не удалось полностью заполнить зрителями. Примечательно, что в России вокалистка собирала огромные стадионы, а теперь не смогла распродать все билеты даже за небольшую стоимость. По видео, что снимали гости мероприятия, видно, что помещение было заполнено лишь на половину, и свободных мест было даже слишком много.

Поклонники Вайкуле отметили, что провал певицы в Тель-Авиве был довольно предсказуем, так как ее выступления в Европе сейчас собирают все меньше и меньше людей. К тому же, Лайма сделала ряд скандальных высказываний, из-за которых от нее отвернулась часть русскоязычной аудитории, и теперь ей приходится рассчитывать только на иностранную публику.

Также пользователи Сети подчеркнули, что с такими темпами Лайма Вайкуле в скором времени все-таки завершит свою творческую деятельность. Тем более что на последнем концерте она нетвердо стояла на ногах. По всей видимости, несмотря на рецидив, здоровье у артистки уже не то, что раньше. Однако выступала певица с полной самоотдачей, не позволяя себе оплошать перед зрителями.

К слову, зрители в тот вечер поделились фотографиями и видео, на которых запечатлели Аллу Пугачеву с супругом. На кадрах видно, что Примадонна на фоне слухов о плохом состоянии действительно заметно сдала. Он выглядела болезненно и при ходьбе держалась за руку мужа, который, в свою очередь, тоже выглядел не лучшим образом. Фанаты заметили, что комик заметно постарел и осунулся, хотя в социальных сетях он и выглядит довольно молодо.