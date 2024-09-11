Женат и разводиться, судя по всему, не планирует: что известно о бизнесмене, которому приписывают роман с Долиной

Певица Лариса Долина переживает сейчас не самые лучшие времена из-за истории с мошенниками, которые лишили звезду квартиры. Однако исполнительница в этой трудной ситуации не осталась одна — ее поддерживает бизнесмен и меценат Юрий Растегин. С ним звезде приписывают роман. Сам предприниматель сделал заявление по этому поводу в беседе с Kp.ru.

Долина и Растегин общаются уже продолжительное время. Не так давно они виделись на фестивале «Новая волна». А еще раньше бизнесмен сделал артистке очень щедрый подарок — помещение под студию джаза в Москве. Тогда же заговорили о возможном романе между Ларисой и Юрием.

Однако последний отрицает любовную связь с певицей. Предприниматель женат и везде появляется с супругой, что вряд ли свидетельствует о скором разводе.

«Мы виделись на "Новой волне", пересекались. В основе нашего общения — хорошие отношения. Я уважительно отношусь к Ларисе Александровне, но никакого романа у нас нет», — заявил Растегин.

Ранее Долина эмоционально высказалась после обмана мошенников. По словам исполнительницы, никто не сможет забрать у нее голос.