«Была уверена, что сейчас умру»: сестра Бузовой пожаловалась на панические атаки

36-летняя блогерша Анна Бузова заявила о страхе смерти из-за панических атак. Сестра Ольги Бузовой рассказала о борьбе с тревожностью в соцсети.

В 2020 году Анна пережила инсульт, после которого у нее появились панические атаки. В моменты приступов ей становилось «так страшно», что возникали мысли о смерти.

«Когда впервые столкнулась, это было после инсульта, когда я уже восстановилась, пошла гулять, и просто неожиданно в какой-то момент мне стало так страшно, так плохо, не смогла пошевелиться, была уверена, что сейчас умру», — пожаловалась знаменитость.

Бузова боролась с приступами разными способами: она пила лекарства и ходила к психологу, но ей ничего не помогало, пока не начала медитировать.

«Пошла к психологу — не помогло. Пила препараты, потом решила, что не готова на них сидеть и начала медитировать каждый день. Чем больше медитировала, тем реже они случались. Все в нашей голове», — высказалась Бузова.

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