«Ждали, когда забьется сердечко»: внучка-скандалистка Олега Стриженова станет мамой в седьмой раз

38-летняя внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра в прошлом году стала мамой в шестой раз. Женщина родила дочь, которую назвала в честь бабушки Марианной. Наследница громкой фамилии рассталась с отцом ребенка еще на ранних сроках беременности, но спустя несколько месяцев наладила с ним отношения и вышла замуж. Теперь Стриженова объявила, что вновь ждет ребенка.

Отцом Марианны стал организатор мероприятий из Сочи Павел. Именно от него ждет седьмого малыша внучка знаменитого артиста.

«Мои вторые подбородки уже кому-то намекнули. Ждали, когда забьется сердечко, чтобы сообщить вам! Принимаем поздравления», — написала Александра в социальных сетях.

Она призналась, что решилась на седьмую беременность только благодаря мужу.

Александра Стриженова давно не общается с 95-летним дедом. Когда девушке было 15 лет, умерла ее мама Наталья, дочь Олега Стриженова. Однажды в телефонном разговоре внучка назвала знаменитого родственника «старой сволочью». В тот момент Саша утверждала, что ее обманули мошенники, из-за которых она лишилась квартиры на Арбате. Вопрос артиста про наследство вывел женщину из себя. После этого они не общались на протяжении 20 лет.

Затем Стриженова неоднократно становилась мамой, но с отцами ее детей отношения не складывались. В одном из интервью женщина призналась, что за свою жизнь сделала пять абортов, которые назвала «ошибками молодости».