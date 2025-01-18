Была против: певица Слава отказалась от звания заслуженной артистки России

Певица Слава призналась, что не хочет быть заслуженной артисткой.

Артистка в личном блоге эмоционально высказалась о том, что добровольно отказалась от данного звания, которое давно ей хотят присвоить. Слава подчеркнула, что ей не раз предлагали стать народной артисткой, но она была против.

По словам певицы, данный титул сейчас присваивают тем людям, кто меньше всего этого заслуживает. Кроме того, она заявила, что не хочет стоять в одном ряду с теми, кто «получает награды благодаря каким-то бумажкам».

Также Слава заявила, что ей важна любовь своих слушателей и что это важнее звания.

«Уже несколько лет мне предлагают стать "заслуженной", но я сказала, что я в ряд с этими "заслуженными" артистами не встану. Я "заслуженная" на концертах, я вас очень люблю. И я знаю, что мой талант, мой голос, моя сила, моя поддержка в любой ситуации. Я всегда подниму настроение, как бы мне плохо не было, какая бы физическая нагрузка у меня не была», — поразмышляла Слава в личном блоге.

Кроме того, певица призналась, что последние выступления ей давались нелегко, так как она выходила на сцену со своей травмой плеча, из-за чего ей даже больно держать в руке микрофон.

Ранее мы писали о том, что певица Слава укачивает внука с бокалом вина в руке.

Также сообщалось, что певица Слава сожжет всю одежду, привезенную с Мальдив.