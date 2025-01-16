«Бабка года»: певица Слава укачивает внука с бокалом вина в руке

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, показала свой отдых с внуком. 44-летнюю звезду сняли, когда она укачивала ребенка в коляске в номере отеля и в это же время пила вино из бокала. Видео публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

Знаменитость отправилась в отпуск вместе со своей семьей. Слава взяла с собой внука, которого обожает и часто показывает его в соцсетях. Она была очень рада, когда стала бабушкой, но поклонники отмечают, что ее с трудом можно назвать бабушкой. А все из-за стройной фигуры и веселого досуга певицы.

На новом видео Славу запечатлели во время отдыха в номере отеля. Она стояла в комнате в одном купальнике и укачивала внука в коляске. При этом в руках держала бокал с вином, попивая напиток и не отвлекаясь от ребенка.

«Качает малыша. Винчик обязательно, винишко. Ай, бабуля», – говорит голос за кадром.

Слава ответила на это: «Бабка года».

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Славы рассказала об отношениях с родителями после замужества. Она подчеркнула, что для нее «благословение» быть ребенком исполнительницы хита «Одиночество».