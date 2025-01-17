Певица Слава сожжет всю одежду, привезенную с Мальдив: подробности

Певица Слава столкнулась с неприятностями на Мальдивах: звезду и ее зятя покусали неизвестные насекомые. Артистка вернулась в Москву, но вместе с ней «приехали» и клопы, из-за которых знаменитости пришлось сжигать одежду.

Исполнительница хита «Одиночество» раскрыла подробности происшествия. Отдых в роскошном отеле на райском острове обошелся Славе в 80 тыс. долларов, и певица крайне недовольна, что отдала такие большие деньги за испорченный отпуск.

Знаменитость рассказала на страничке в социальных сетях, что насекомые покусали ее тело: больше всего пострадал от них живот артистки. Но на этом история не закончилась. Назойливые клопы отправились вместе со Славой в Москву.

«Я еще этих клопов с собой привезла на майке. Написала цену (отеля), просто чтобы вы знали», — сказала певица в эмоциональном обращении к подписчикам.

Отметим, что клопы покусали и зятя звезды. Она боялась, что из-за насекомых пострадает годовалый внук, но, к счастью, этого не произошло.

Ранее певица Слава показала свой отдых с внуком. 44-летнюю звезду сняли, когда она укачивала ребенка в коляске в номере отеля и в это же время пила вино из бокала.