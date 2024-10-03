Была не только возлюбленной: Болгар рассказала о важной роли в жизни Дурова

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар продолжает делиться подробностями отношений с предпринимателем. Женщина рассказала, что не только была его возлюбленной, но и помогала в раскрутке мессенджера Telegram.

В своих социальных сетях Болгар призналась, что с самого основания Telegram консультировала Дурова и помогала ему в развитии мессенджера. Ирина давала советы бизнесмену на протяжении многих лет.

По словам Болгар, Дуров прекратил общение с наследниками в 2022 году. Многодетная мать расстроена тем, что не смогла посодействовать их сближению. Ирина отметила: лишь однажды бизнесмен проявил инициативу и спросил про встречу с детьми, но при этом якобы назвал их собаками.

Ранее Ирина призналась, что миллиардер порой тратил на нее и наследников около миллиона евро в месяц. Подробнее читайте здесь.

Многие подписчики не верят, что Ирина существует на самом деле. Ее обвиняли во лжи, использовании нейросетей и фотошопа на совместных снимках с Дуровым. Чтобы доказать свою правоту, женщина опубликовала архивные фото, которые и впрямь выглядят вполне естественно.