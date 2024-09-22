Расходы только на путешествия составляли почти миллион евро: Болгар раскрыла, сколько Дуров тратил на нее и детей

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала, сколько миллиардер тратил на нее и наследников. Порой эта цифра приближалась к миллиону евро в месяц.

Болгар поделилась этой информацией в социальных сетях. Она написала, что Дуров оплачивал дорогостоящие путешествия семейства, стоимость которых могла достигать почти миллиона евро в месяц.

«Иногда наши расходы только на путешествия составляли почти один миллион евро в месяц. Наши проездные счета, как обычно, оплачивал господин Дуров. Стоимость размещения была не самой высокой», — заявила Ирина.

Однако потом основатель Telegram заблокировал доступ к своим счетам. По словам Болгар, это произошло из-за того, что она не захотела переезжать к миллиардеру в Дубай.

Ранее Болгар заявила, что ее дети до сих пор не знакомы с дедушкой. Они ни разу не видели пожилого отца Павла Дурова.