«У меня достаточно доказательств»: Ирина Болгар поделилась архивными снимками Дурова до пересадки волос

Пост Болгар подписала словами на английском языке, которые переводятся следующим образом:

«Распространение лжи не сработает. У меня достаточно доказательств, чтобы опровергнуть любую ложь», — гласит подпись.

Многие подписчики не верят, что Ирина существует на самом деле. Ее обвиняли во лжи, использовании нейросетей и фотошопа на совместных снимках с Дуровым. Чтобы доказать свою правоту, женщина опубликовала архивные фото, которые и впрямь выглядят вполне естественно.

«Почему он выглядит как пленник? Поджатые губы, обнимает не он, а ты?» «Отстань от Паши»; — написали в комментариях подписчики Болгар.

Некоторые поддержали возлюбленную предпринимателя отметив, что верят ее словам.

Отметим, что на студенческих фото шевелюра Дурова выглядит гораздо скромнее. Поэтому пластические хирурги предполагают, что либо предприниматель носит парик, или он сделал операцию по пересадке волос.

Ранее выяснилось, что Ирина Болгар судилась с матерью из-за долга и похоронила обоих родителей.