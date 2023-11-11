Был не в настроении: рэпер Птаха набросился на оператора шоу «Последний герой» с лопатой

Участники шоу «Последний герой продолжают попадать в скандалы. Накануне рэпер Птаха набросился на оператора передачи.

Рэпер и его соплеменники разводили костер, чтобы приготовить еду. Рядом с ним спокойно носила дрова Анна Седокова. Внезапно артист начал нервничать и срываться на оператора.

Птаха не делал предварительных замечаний мужчине, а сразу начал нецензурно выражаться. После он схватил лопату и побежал за ним, чтобы выместить злость.

«Я готов был рвать и метать. Просто не догнал оператора, честное слово, эти три секунды спасли ему голову!», — цитирует рэпера StarHit.

Рэпера начали успокаивать продюсеры, но он нашел момент и ударил по камере лопатой. После Птаха извинился и сказал, что был не в настроении.

Напомним, съемки нового сезона шоу проходят в Таиланде. В этом году в нем участвуют звезды вместе со своими родственниками. Их разделили на команды, в каждой из которых по семь человек.

Ранее мы писали о том, что Ираклий Пирцхалава унизил мать Чиковани на шоу «Последний герой». Подробности можете прочитать в этой статье.