Известны имена новых участников телешоу «Последний герой»

В Таиланде уже стартовали съемки 10 сезона проекта «Последний герой», ведущей которого стала Ксения Бородина. Названы имена новых участников шоу.

Как сообщает StarHit, в проекте примет участие звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук с дочерью Златой. Они впервые попробуют свои силы в шоу экстремального формата. К ним также присоединится певец Ираклий Пирцхалава, который почти 10 лет назад принимал участие в пятом сезоне шоу. Он возьмет с собой на остров своего отца Николоза Кснелашвили. В борьбу вступит и ясновидящая, финалистка 13-й «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева с дочерью Аленой.

Напомним, впервые в истории шоу звезды будут соревноваться вместе с кем-то из своих родственников. Ранее мы писали, что в программе примут участие: певица Анна Седокова со старшей дочерью Алиной, молодой актер Алексей Лукин с отцом Владиславом, а также скандальный рэпер Птаха с дочерью Николь Нуриевой, которая уже известна публике по шоу «Пацанки».

Звездных участников разделят на команды, в которых будет по семь человек. В соперничающие коллективы войдут представители и старшего, и младшего поколения. Им предстоит проверить свои навыки выживания в дикой среде.

Первый выпуск программы покажут 28 октября на телеканале ТВ-3 в 17.00. Имена последней пары участников станут известны позже.