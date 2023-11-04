«Неадекватная женщина»: Ираклий Пирцхалава унизил мать Чиковани на шоу «Последний герой»

Недавно на телеканале ТВ-3 стартовал новый сезон проекта «Последний герой». Его участники уже успели погрязнуть в скандалах. Наиболее негативным поведением пока отличается выпускник «Фабрики» Ираклий Пирцхалава.

В новом сезоне шоу звезды участвуют в проекте вместе со своими родственниками. В самом начале Ираклий уже бросил возрастного отца в воде, попытавшись, как можно скорее выбраться на сушу.

Теперь артист агрессивно себя повел в отношении вновь прибывших участников — певицы Виолетты Чиковани и ее мамы.

«Надо выигрывать конкурсы, а у нас столетняя неадекватная женщина, которая врет на камеру и пляшет. Это катастрофа», — цитирует певца StarHit.

Виолетта сразу же бросилась защищать маму.

«Ты чего несешь? Ты что говоришь? Какая столетняя? У тебя мозги есть?», — спросила она Ираклия.

Девушка добавила, что мужчине-грузину недопустимо так себя вести. После блогерша заплакала от нахлынувших эмоций.

Ираклий ей сказал: «Тебя только это оскорбило? Ладно, все, уймись».

Поведением певца была удивлена и телеведущая Ксения Бородина. Она считает, что недопустимо так себя вести со старшими.

О том, как отец Ираклия Пирцхалавы чуть не утонул на шоу, вы можете прочитать здесь.