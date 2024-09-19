Бузова подарила храму в Екатеринбурге дорогостоящую икону 18-го века

Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала в Екатеринбург и посетила Храм на Крови, где встретилась со священником и передала ему икону. Об этом сообщает портал E1.ru.

Знаменитость не раз признавалась, что является верующим человеком. После концертов Ольга часто передает свои букеты в храмы. В Екатеринбурге она воспользовалась случаем посетить Храм на Крови. Девушку встретил священник Максим Миняйло. Они пообщались и обменялись теплыми словами.

Кроме того, Бузова передала екатеринбургской епархии уникальную дорогостоящую икону 18-го века, принадлежавшую великой княжне Ольге Романовой. Эта икона ранее находилась в домашней коллекции певицы, но она решила подарить ее храму.

СМИ пишут, что Ольга Бузова прибыла в город, чтобы провести Народную премию E1.RU. Звезду встречали фанаты, а сама она уделила им время.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова мечтает стать матерью. Недавно она призналась, что у нее появился крестный сын – подруга звезды Мария Погребняк родила малыша. Сама же Ольга поскорее хочет ощутить радость материнства. Она побеседовала с представителями прессы и заявила, что хочет большой живот и капризничать.

Также стало известно, как выглядит Мария Погребняк через две недели после родов. Блондинка сверкнула стройной фигурой и оголила живот на мероприятии.