«Хочу живот, жрать по ночам и капризничать»: Ольга Бузова мечтает стать матерью в ближайшем будущем

Певица Ольга Бузова рассказала, что хочет стать матерью. Она призналась, что готова к этой роли.

«Я очень хочу стать мамой. Я очень хочу любви, очень хочу испытать это чувство. Я хочу жрать по ночам, капризничать, хочу живот», - поделилась исполнительница на презентации новой песни.

Артистка уверена, что справится с новой ролью и со всеми поставленными задачами.

«Самой главной роли, как я говорила ранее, мной ещё не сыграна, роль мамы мне ещё предстоят испытать», - поделилась она.

Бузова также подчеркнула, что готова к материнству. О том, хочет ли этого избранник, артистка умолчала.

«Я очень надеюсь, что это в ближайшем будущем произойдет. Я готова стать мамой, но я говорю про себя. Я готова и очень этого хочу. Больше без комментариев на сегодняшний момент», - высказалась Бузова. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Rocket Mag.

Ранее она сообщила, что дважды становилась крестной матерью мальчиков, но пора за дочкой.