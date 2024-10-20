«Буквально заплакала»: Mona рассказала, как отношения с Эльдаром Джараховым изменили ее жизнь

Mona заявила, что Эльдар Джарахов полностью изменил ее жизнь.

Артистка призналась в своем блоге, что после знакомства с блогером стали исполняться ее заветные желания. Спустя какое-то время после знакомства, звезды перешли на новый уровень общения в виде любовных отношений.

Певица заявила, что Эльдар пытается осчастливить ее и воплотить мечты в реальность за короткий промежуток времени. Так, Джарахов уже организовал сюрпризом не только вечер в кругу семьи, но и путешествие в город любви, а именно Париж. Кроме того, блогер преподнес девушке дорогостоящее кольцо с бриллиантами от фирмы Cartier.

«С появлением Эльдара Джарахова очень быстро стали исполняться мои желания... Это всего четыре желания, которые исполнились меньше, чем за 2 месяца! От реализации одного из них я буквально заплакала», — поделилась с поклонниками Mona.

Напомним, что недавно пара публично призналась в романе. Mona признавалась в том, что она не раз отказывала Эльдару в свидании, но сам артист не собирался сдаваться и продолжал добиваться артистку.

Ранее мы писали о том, что Mona откровенно рассказала об отношениях с Эльдаром Джараховым.

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