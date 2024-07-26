«Не одно свидание уже было»: Мона рассказала об отношениях с Джараховым

Мона подтвердила, что ходит на свидания с Эльдаром Джараховым.

Звезд давно подозревают в романе не только СМИ, но и их поклонники. А недавно Джарахов заявил о том, что не упускает шанса завоевать сердце артистки. Девушка же на вопросы о их романе не отвечала. По ее словам, раньше она совсем не обращала внимания на ухаживания блогера.

Однако сейчас певица подтвердила, что все-таки соглашалась на романтичные свидания с ним в надежде построить отношения.

«За мной очень красиво ухаживают... Не одно свидание уже было... Я чувствую себя девушкой...», — рассказала Мона в беседе с МУЗ-ТВ.

Но не все поклонники верят в искренность их чувств. Многие считают этот приписанный роман пиар-ходом в связи с выходом их совместного трека про любовь. Сам Эльдар отвергает заявление о ложности чувств, утверждая, что мечтает начать встречаться с такой прекрасной девушкой, как Мона. По его словам, во время записи дуэта между ними возникла химия, которая переросла в нечто большее.

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