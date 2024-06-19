«Будущего нет»: Драпеко объяснила невостребованность Хаматовой в Прибалтике

Заслуженная артистка России и депутат Госдумы Елена Драпеко назвала причину невостребованности уехавшей в Прибалтику актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом пишет издание «Абзац».

Как считает Драпеко, первое время после эмиграции Хаматова была нужна властями Латвии для поддержания антироссийских настроений, однако теперь в ее услугах больше не нуждаются.

«У Чулпан Хаматовой в Прибалтике никакого будущего нет. Ни у неё, ни у других релокантов его нет. Предатели не нужны местным властям. Сбежавшие деятели требовались какое-то время прибалтам для поддержания антироссийских настроений, а сейчас местные своими силами справляются, поэтому Хаматову и ей подобных выкидывают на свалку», - поделилась депутат.

Заслуженная артистка России также порекомендовала уехавшей звезде выучить латышский язык, чтобы сохранить хоть какую-то возможность работать за границей.

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра в Латвии. Уточняется, что художественный руководитель театра Алвис Херманис оказался недоволен работой с российской артисткой.

Позднее уволенная из театра Хаматова возмутилась «непересекающимся пузырям» России и Латвии.