Раскрыта реакция Чулпан Хаматовой на увольнение из Нового Рижского театра: возмущалась и говорила о «пузырях»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на увольнение из Нового Рижского Театра. Она возмутилась, что «латышский и русский пузыри не пересекаются». Цитату приводит «Абзац».

После отъезда из России Хаматова обосновалась в Латвии, где начала строить карьеру практически заново. Несмотря на былые заслуги, ей практически не предлагали работу. А те роли, которые давали, были незначительные. В 2023 году прямо перед премьерой был отменен спектакль с Чулпан, после чего отказались показывать и другие постановки с ее участием.

По слухам, увольнение российской актрисы связано в тем, что она так и не смогла влиться в труппу. Кроме того, она не знает латышский язык, а спектакли на русском теперь запрещены в стране. В ответ на это Хаматова заявила, что чувствует обиду. По ее словам, ей грустно, так как «пузыри» двух стран никак не пересекаются даже в культуре. Однако многие не поняли, что именно имела в виду артистка.

Отметим, что официального заявления от театра по поводу увольнения Чулпан пока не было.

Ранее спектакль с Чулпан Хаматовой отменил и Латвийский Национальный театр. Режиссером выступал Дмитрий Крымов.