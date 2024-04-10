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Опубликовано 10 апреля 2024, 11:20
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«Буду рядом»: Лобода публично обратилась к 13-летней дочери

Певица Светлана Лобода поздравила с 13-летием дочь от танцора Андрея Царя.
«Буду рядом»: Лобода публично обратилась к 13-летней дочери

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Светлана Лобода поздравила с 13-летием дочь от танцора Андрея Царя. Она поделилась снимками подростка в соцсетях.

Знаменитость опубликовала редкие кадры и отметила, что очень гордится дочерью.

«Моя добрая, мудрая, красивая, ранимая, умная девочка! Пусть твоя дорога будет легкой и очень интересной. Я всегда буду рядом и всегда и во всем поддержу тебя», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что дочь Лободы стала совсем взрослой. Напомним, что у артистки подрастает еще одна дочь – Тильда. Девочке пять лет, но до сих пор неизвестно, кто именно является ее отцом. Светлана не раскрывает эту информацию, а СМИ в одно время писали, что это может быть солист популярной немецкой группы Тилль Линдеманн. После слухи были развеяны.

Напомним, что после начала СВО Лобода переехала в Европу и взяла с собой родственников. Старшая дочь артистки скучала по Москве и хотела вернуться, так как здесь у нее много друзей. Но мама убедила подростка, что теперь у них есть возможность путешествовать по всему миру, где она тоже может знакомиться.

Ранее мы писали о том, что Чулпан Хаматовой предрекли нищую жизнь за границей.

Также стало известно, что Жасмин готовится к внукам. В интервью она призналась, что всегда мечтала быть молодой бабушкой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Светлана Лобода
дети
день рождения