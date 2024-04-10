«За похлебку чечевичного супа будет работать»: Чулпан Хаматовой предрекли нищую жизнь за границей

Режиссер Олег Забугорский предрек актрисе Чулпан Хаматовой незавидное будущее. По его мнению, уже скоро она будет работать только за еду в Прибалтике.

Решение уехать из России Чулпан приняла еще два года назад. С тех пор она старается построить карьеру за границей, но пока у нее это получается не очень хорошо. Первое время спектакли с ее участием отменялись, а вместо кино ее звали сниматься только в музыкальных клипах. Как заявил Забугорский, это не удивительно, ведь российские звезды в Европе и США никому не нужны.

По словам режиссера, чтобы выжить, знаменитостям придется «снять корону» и пойти работать по специальности за копейки. А те, кто на это не способен, вполне вероятно, будут выпрашивать деньги у своих подписчиков в социальных сетях.

«Хаматова в итоге, попомните мои слова, за похлебку чечевичного супа будет работать в Прибалтике. Ее еще тамошние русофобы будут попрекать «российским прошлым», - отметил кинематографист в беседе с NEWS.ru.

К слову, это уже не первый раз, когда Забугорский негативно высказывается о Хаматовой. До этого он называл актрису недалекой и говорил о том, что ей лучше «не открывать рот» за пределами съемочной площадки.

Ранее депутат Елена Драпеко высказалась о возможном возвращении Чулпан Хаматовой в Россию.