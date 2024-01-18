«Буду помнить тебя»: Альбина Джанабаева сообщила о смерти близкого человека

Певица Альбина Джанабаева призналась, что опечалена смертью близкого человека. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Альбина поделилась тревожными новостями. Она опубликовала черно-белый снимок мужчины и лаконично его подписала: «Светлый, открытый, добрый, талантливый… Я всегда буду помнить тебя».

Как выяснилось, ушел из жизни музыкант Альбины. При этом Джанабаева не стала раскрывать личность умершего. Также она отказалась называть причину смерти приятеля.

Напомним, что в последнее время артистка ведет уединенный образ жизни. Альбина не посещает светские мероприятия, редко выступает и отказывается от общения с публикой. Кроме того, Джанабаева регулярно намекает на разрыв с Валерием Меладзе. Об этом говорит и то, что знаменитость сняла обручальное кольцо.

Ранее мы писали о том, что Альбина Джанабаева намекнула на развод с Валерием Меладзе новым заявлением. Подробности смотрите в этой статье.

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