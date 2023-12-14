«Никого не ищу»: Альбина Джанабаева вновь намекнула на развод с Валерием Меладзе

Певица Альбина Джанабаева продолжает подогревать слухи о расставании с мужем Валерием Меладзе. Супруги уже долгое время вынуждены жить вдали друг от друга из-за скандалов вокруг артиста, и многие поклонники подозревают, что это пагубно сказалось на звездном браке.

В личном блоге последние полтора года экс-солистка группы «ВИА Гра» появляется нечасто. Но недавно она вышла на связь с поклонниками из Москвы с неоднозначным заявлением. Она сфотографировалась в яркой куртке на улице и объявила, что больше никого не ищет, а просто наслаждается собой.

«Молодая, красивая, умная, никого не ищу, ничего не рекламирую, просто так, хвастаюсь», - поделилась Джанабаева.

В комментариях фанаты осыпали Альбину комплиментами, но также обеспокоились тем, что может значить ее послание. Не исключено, что так певица намекает на проблемы в личной жизни. Впрочем, свои отношения с Меладзе она предпочитает не комментировать.

Напомним, что поклонники и СМИ долгое время подозревали, что и Константин Меладзе развелся с певицей Верой Брежневой. И эти слухи в конце концов подтвердились. Вокалистка призналась, что действительно разошлась с мужем и отразила этот непростой период жизни в своем новом творчестве.

Ранее Альбину Джанабаеву подловили в кафе без обручального кольца.