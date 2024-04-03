«Буду стоять»: певица Бьянка рассказала, что не сможет двигаться на концертах после пластической операции

Певица Бьянка, в начале марта сделавшая пластическую операцию, будет вынуждена проводить концерты стоя и не сильно двигаясь. Об этом исполнительница рассказала на премьере фильма «Золото Умальты».

Бьянка сделала липосакцию живота и увеличила ягодицы собственным жиром. В настоящее время она находится на реабилитации, которая должна занимать два месяца, но концерты будут.

Певица призналась: у нее нет выбора, работы очень много.

«Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять», - поделилась исполнительница. Ее слова приводит The Voice.

Помимо рекомендаций, касающихся физической активности, Бьянке запретили алкоголь. Употребление спиртного может вызывать большую отечность, что помешает конечному итогу, говорит звезда.

Ранее мы писали о пластической операции Бьянки.