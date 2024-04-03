«Буду стоять»: певица Бьянка рассказала, что не сможет двигаться на концертах после пластической операции
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Певица Бьянка, в начале марта сделавшая пластическую операцию, будет вынуждена проводить концерты стоя и не сильно двигаясь. Об этом исполнительница рассказала на премьере фильма «Золото Умальты».
Бьянка сделала липосакцию живота и увеличила ягодицы собственным жиром. В настоящее время она находится на реабилитации, которая должна занимать два месяца, но концерты будут.
Певица призналась: у нее нет выбора, работы очень много.
«Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять», - поделилась исполнительница. Ее слова приводит The Voice.
Помимо рекомендаций, касающихся физической активности, Бьянке запретили алкоголь. Употребление спиртного может вызывать большую отечность, что помешает конечному итогу, говорит звезда.
Ранее мы писали о пластической операции Бьянки.