Певица Бьянка рассказала, что сделала пластическую операцию. Об этом она сообщила в соцсетях.

В начале февраля Бьянка рассказывала подписчикам о своих планах лечь под нож пластического хирурга. В итоге певица сообщила, что сделала запланированную операцию. Она вышла на связь в соцсетях и поблагодарила поклонников за заботу.

«Спасибо всем, кто переживал за меня. Операция прошла успешно, я отдыхаю, восстанавливаюсь», — написала она.

Бьянка заявила, что к ней в палату приходили друзья, которые угощали ее фруктами. О деталях пластической операции певица пока не рассказывает.

Сейчас Бьянка уже выписалась из частной клинки. Она поблагодарила врачей, которые проводили операцию и помогали ей восстановиться.

«Прекрасный персонал, мне пока нелегко говорить, но я всем советую! Результат скоро покажу», — рассказала она.

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