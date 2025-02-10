«Буду худеть»: поправившаяся после родов Орлова рассказала о жесткой диете

47-летняя певица Ольга Орлова заявила, что начала худеть с помощью диеты. Знаменитость пожаловалась на лишний вес в соцсети.

После родов Ольга не раз жаловалась на округлившиеся формы. По словам знаменитости, она никак не может избавиться от лишних 5 кг. Теперь Орлова намерена бороться с набранным весом при помощи жесткой диеты, питаясь всего 2 раза в день.

«Буду худеть. Начала с понедельника. Честно говоря, мое похудение — это диета. Плотный завтрак (яичница, хлеб), полноценный обед (без ограничений) часа в 4-5 и отказ от ужина», — высказалась знаменитость.

По словам артистки, она не любит спорт и не может себя заставить ходить на тренировки, несмотря на их эффективность. Недавно Ольга решила попробовать занятия по йоге, но певица уверена, что «настроя хватит ненадолго».

Напомним, в феврале 2023 года Ольга родила дочь.

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