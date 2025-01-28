Певица Ольга Орлова рассказала о болезни дочки Анны после жалоб на свое здоровье. Ольга сообщила о состоянии наследницы в соцсети.

Ольга Орлова провела январский отпуск на Мальдивах с семьей. Чтобы насладиться отдыхом, певица взяла в путешествие няню, которая помогала ей присматривать за ребенком. Но, как выяснилось, без трудностей не обошлось: на обратном пути у девочки поднялась высокая температура.

«Анюта вируснулась по пути домой. В полете уже поднялась температура, начался кашель. Так что пока неделю полечимся дома», — заявила артистка.

Отметим, недавно Орлова и сама пожаловалась на здоровье. Как выяснилось, у нее болят и немеют руки из-за неизвестной болезни. Подробности читайте в этой новости.

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