НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 января 2025, 09:37
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Певица Ольга Орлова рассказала о болезни дочки Анны после жалоб на свое здоровье

Певица Ольга Орлова рассказала о болезни дочки Анны после жалоб на свое здоровье

© Starface.ru

Певица Ольга Орлова рассказала о болезни дочки Анны после жалоб на свое здоровье. Ольга сообщила о состоянии наследницы в соцсети.

Ольга Орлова провела январский отпуск на Мальдивах с семьей. Чтобы насладиться отдыхом, певица взяла в путешествие няню, которая помогала ей присматривать за ребенком. Но, как выяснилось, без трудностей не обошлось: на обратном пути у девочки поднялась высокая температура.

«Анюта вируснулась по пути домой. В полете уже поднялась температура, начался кашель. Так что пока неделю полечимся дома», — заявила артистка.

Отметим, недавно Орлова и сама пожаловалась на здоровье. Как выяснилось, у нее болят и немеют руки из-за неизвестной болезни. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогерша Виктория Боня ищет в горах врача из-за вывиха плечевого сустава.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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