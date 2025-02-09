«Какая есть, такая есть»: 58-летняя Татьяна Овсиенко раскрыла, делала ли она пластику лица

Исполнительница хита «Школьная пора» Татьяна Овсиенко вернулась на экраны, после чего все заговорили о ее внешности. В свои 58 лет певицы выглядит на отлично, чем вызвала подозрения у аудитории. Некоторые заподозрили, что звезда прибегала к пластическим операциям.

В беседе с mk.ru Овсиенко рассказала об отношении к пластике. По словам звезды 90-х, она думала обратиться за помощью специалистов. Однако этого так и не произошло. Все дело в том, что певица испугалась. Все изменения в ее образе связаны только с работой стилистов.

«Я страдала, конечно, не скрою. Кто-то думает пластику пойти сделать, кто-то еще что. Я такая трусиха в этом плане. Думаю, что буду стареть естественно. Какая есть, такая есть, все мое», — заявила Татьяна.

Ранее Юлия Савичева назвала себя «ярым противником» пластики. В беседе с сайтом «Страсти» певица заявила, что молодые девочки, которые прибегают к ним, уродуют себя.