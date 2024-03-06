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Опубликовано 06 марта 2024, 22:27
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«Мама, ты лучшая!»: Мария Погребняк привела в кинотеатр всех детей в футболках с ее фотографией

Мария Погребняк привела троих сыновей в кинотеатр в футболках с ее фотографией.
«Мама, ты лучшая!»: Мария Погребняк привела в кинотеатр всех детей в футболках с ее фотографией

© Lomohov Anatoly/East News

Блогер и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария привела троих детей в кинотеатр. Сыновья были в одинаковых футболках с фотографией родительницы.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Мария и ее дети оделись в черное. На футболках сыновей были ее фотография и подпись: «Мама, ты лучшая!»

Погребняк объяснила, что решение одеться одинаково приняли дети. Они же заказали футболки.

Попутно Мария рассказала, что переживает яркий период в жизни и не испытывает стресса из-за развода.

Ранее Погребняк делилась, что пережила развод благодаря работе – она помогала отвлечься. Главной поддержкой в тот момент стали дети, родители и друзья. После расставания с мужем Погребняк не хотела вступать в новые отношения, но жизнь распорядилась иначе, говорит она.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Мария Погребняк
дети
футболки