«Буду бабки грести»: находящийся под арестом Чекалин рассказал о дальнейших планах

Артем Чекалин заявил, что после ареста хочет вновь вернуться к бизнесу. Слова блогера передает Super.ru.

После судебного заседания Артем Чекалин пообщался с журналистами. Блогер выразил надежду, что после завершения домашнего ареста вернется к бизнесу, который принесет ему прибыль.

«Как выйду, буду бабки грести», — заявил Артем.

По словам блогера, находясь под арестом, он читает книги и занимается спортом. Также Чекалин поделился, что хотел бы отправиться в баню в случае снятия меры пресечения, однако и ему, и Валерии Чекалиной продлили арест до 26 ноября.

Ранее Артем Чекалин рассказал о состоянии 3-летнего сына после травмы легких. Ребенок пострадал во время игры с братом, уронив на себя стол. В результате мальчика госпитализировали. Врачи провели ему операцию.

