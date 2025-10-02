«Родился в рубашке»: Артем Чекалин рассказал о состоянии сына после операции

Артем Чекалин рассказал о состоянии 3-летнего сына после травмы легких. Слова блогера приводит Super.ru.

3-летний сын Артема и Валерии Чекалиных пострадал во время игры с братом: на него упал стол, в результате чего мальчику потребовались госпитализация и операция. По словам Артема, помимо травмы легких, врачи подозревали у сына еще и ушиб сердца.

«Врачи сказали, что родился в рубашке, потому что было подозрение на ушиб сердца. Там какой-то анализ показал превышение в несколько тысяч, а на следующий день там было всего 30 единиц. Сказали, что это чудо», — высказался Чекалин.

На сегодняшний день состояние ребенка удалось стабилизировать. При этом Артем отметил, что у сына регулярно возникают проблемы со здоровьем. У него подозревают астму.

«Мы с детства боремся с подозрением на астму, то есть она у него то есть, то нет. Это как бы психосоматическое заболевание, то есть от нервов оно больше развивается», — резюмировал он.

