«Буду американским режиссером»: Эмир Кустурица заявил о главном страхе

Эмир Кустурица раскрыл свой главный страх.

Кинорежиссер признался, что больше всего он боялся за свою карьеру, так как ему не хотелось прославиться как американский режиссер.

Также Кустурица подчеркнул, что больше всего его возмущает в Европе. Эмир возмутился из-за отмены там русской культуры. По словам режиссера, именно наша страна славится талантливыми писателями, композиторами, художниками и другими. И именно на их творчестве должны воспитываться люди по всему миру, а не только в России.

«Когда они сказали про отмену русской культуры — как это возможно? Как может быть европейская культура без Чайковского? Россия не только граничит с Богом, это страна, в которой самые лучшие писатели в мире были. Ненавижу путешествовать, но тут я больше как дома. У меня был огромный страх, что я буду американским режиссером», — поразмышлял Эмир в беседе со Светланой Бондарчук в шоу «Света вокруг света».

На данный момент Кустурица прибыл в Москву ради выступления на международном культурном форуме. Режиссер не стал скрывать, что, каждый раз приезжая в Москву, чувствует себя как дома.

Кроме того, Эмир поделился и творческими планами, в которые входит его желание снять фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Ранее мы писали о том, что Эмир Кустурица объявил о завершении своей музыкальной карьеры.

Также сообщалось, что журналист Владимир Познер нашел новую работу в Италии.