Журналист Владимир Познер нашел новую работу в Италии
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Журналист Владимир Познер станет комментатором теннисного матча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Владимира Познера пригласили комментировать финальный матч теннисного турнира Nitto ATP Finals. Компанию телеведущему составит спортивный журналист Илья Рывлин — вместе они полетят в Турин, где и пройдет матч.
Познер признался, что является большим любителем тенниса, поэтому рад новой работе.
«Вы можете себе представить, как я обрадовался, когда меня пригласили прокомментировать финал итогового турнира, который сейчас проходит в Италии», — рассказал он.
Посмотреть матч с комментариями Владимира Познера можно будет 17 ноября.
Владимиру Познеру в этом году исполнилось 90 лет. Напомним, авторская программа журналиста на Первом канале не выходит с февраля 2022 года.
Ранее мы писали о том, что Владимир Познер не был на выборах в США из-за неприязни к Трампу.