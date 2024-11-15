Журналист Владимир Познер нашел новую работу в Италии

Журналист Владимир Познер станет комментатором теннисного матча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Владимира Познера пригласили комментировать финальный матч теннисного турнира Nitto ATP Finals. Компанию телеведущему составит спортивный журналист Илья Рывлин — вместе они полетят в Турин, где и пройдет матч.

Познер признался, что является большим любителем тенниса, поэтому рад новой работе.

«Вы можете себе представить, как я обрадовался, когда меня пригласили прокомментировать финал итогового турнира, который сейчас проходит в Италии», — рассказал он.

Посмотреть матч с комментариями Владимира Познера можно будет 17 ноября.

Владимиру Познеру в этом году исполнилось 90 лет. Напомним, авторская программа журналиста на Первом канале не выходит с февраля 2022 года.

Ранее мы писали о том, что Владимир Познер не был на выборах в США из-за неприязни к Трампу.