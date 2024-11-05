Эмир Кустурица объявил о завершении своей музыкальной карьеры

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что завершил музыкальную карьеру. Он дал интервью ТАСС и рассказал о своей жизни.

Знаменитость признался, что перестал выступать с группой еще два года назад. Последние концерты коллектива состоялись в Париже и в России.

«Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось», – порассуждал Кустурица.

Режиссер отметил, что группа просуществовала 25 лет, но завершила карьеру. По словам Эмира, сейчас его больше интересует классическая музыка, а не современная или популярная.

«Классическую музыку я признаю. Но в современной и популярной не нахожу ничего интересного для себя, не могу такое слушать», – заявил звезда.

Недавно Эми Кустурица рассказал, что снимет фильм «Преступление и наказание» в Краснодарском крае. Также режиссер намерен снять фильм по произведению Николая Гоголя, в котором «отразился менталитет русского народа».

Ранее мы писали о том, что Николай Цискаридзе возмутился ценами на театр, назвав их ненормальными. Артист считает, что ценовая политика должна быть пересмотрена.