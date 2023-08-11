«Будто умираю»: стало известно о роковом предсказании Веры Васильевой

Актриса Театра сатиры Татьяна Титова вспомнила о роковом предсказании, которое сделала Вера Васильева. Звезда никогда не любила отпуска и говорила, что «умирает» вдали от театра. Так и произошло. Об этом сообщает Пятый канал.

Коллега артистки рассказала, что Васильева всегда любила театр и работала там до последнего. Когда она была в отпуске, то ее одолевали грустные мысли. Она очень любила свою работу.

«Она всегда говорила: «Я ненавижу эти отпуска. Я будто умираю на эти месяцы». Она все время боялась отпуска. Так и получилось… Умерла в отпуск», – поделилась Титова.

Татьяна вспомнила, как работала со звездой. Тогда еще неопытная Титова сразу отметила доброту и свет, который излучала Васильева. Она уверена, что в мире нет такого человека, который мог бы сказать что-то плохое про Веру Кузьминичну.

«Зрители боготворили ее, на руках носили… Она была человеком необыкновенно скромным, не было никакой звездности никогда», – рассказала артистка.

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