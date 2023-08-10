Алкоголь не пила, но коллекционировала: хобби 97-летней Веры Васильевой раскрыли после смерти

Актриса Вера Васильева коллекционировала настойки с изображением известных артистов. При этом алкоголь она не пила, но хранила все экземпляры.

О хобби Васильевой сообщил сайт PROZVEZD.

Издание сослалось на фотографии 2019 года, сделанные в домашней обстановке. На снимках Васильева показала коллекцию настоек.

На бутылках содержались изображения таких знаменитостей, как Андрей Миронов, Михаил Державин, Александр Ширвиндт. Этот алкоголь Васильевой дарили коллеги, и она бережно хранила подарки.

Напомним, 97-летней актрисы не стало 9 августа. Сообщение о смерти оказалось неожиданностью для многих, ведь ничто не предвещало трагедии. Перед кончиной она отдыхала на подмосковной даче. По словам неродной дочери, поклонницы Дарьи Милославской, ночью Васильевой стало плохо из-за жары.

За день до этого умерла подруга актрисы – Юлия Борисова. С ней артистка регулярно созванивалась, актрисы очень дружили. Борисова за несколько месяцев до кончины пережила сильный стресс – умер ее единственный сын.