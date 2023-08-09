Названы претенденты на многомиллионное наследство умершей актрисы Веры Васильевой

Наследство скончавшейся на 98-м году жизни актрисы Веры Васильевой может достаться ее названным дочери и внучке. Именно они были рядом с советской звездой последние годы жизни, и их она считала своей семьей.

Известно, что Вера Кузьминична была бездетна, но своим родным ребенком много лет считала Дарью Милославскую. Именно она помогла ей справиться со смертью супруга и стала для нее опорой. Позже актриса полюбила и ее дочь Светлану, считала ее своей внучкой. Именно поэтому практически ни у кого нет сомнений, что все имущество покойной артистки достанется им.

Васильева сама подтверждала тот факт, что вписала в завещание и Дарью, и Светлану. Она признавалась, что это полностью ее инициатива, и никто на нее не давил. К слову, по данным издания «Утро.ru», наследство народной артистки СССР оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

Напомним, что о смерти Веры Васильевой стало известно 9 августа. Дарья Милославская делилась, что в последние дни она чувствовала себя хорошо, но состояние резко ухудшилось в роковую ночь. Причиной могла послужить жара.

Ранее эксперты оценили имущество скончавшейся актрисы Ирины Мирошниченко. Она могла оставить около 150 миллионов рублей.