«Будет много вранья»: сестра Иосифа Кобзона выступила против создания байопика о певце

Сестра Иосифа Кобзона выступила категорически против байопика о певце.

Гелена Кандель заявила, что не нужно создавать документальные фильмы, если в них будут отображены ложные домысли об артисте. По словам сестры Кобзона, режиссер байопика не сможет описать жизнь Иосифа Давыдовича правдиво из-за желания добавить много интриг в сюжет.

«Не нужен фильм, в котором покажут какие-то домыслы о нем. Он не станет автобиографичным. Будет много вранья, чего бы мне абсолютно не хотелось. Нашим нужно, чтобы Иосифа, например, застали с какими-то девушками», – возмутилась Кандель.

Кроме того Гелена подчеркнула, что при жизни ее брат сильно не любил автобиографичные фильмы, так как ему не хотелось знать грязные или пикантаные подробности из личной жизни любимых авторов или артистов.

«При жизни я от него слышала о крайней степени недовольства фильмами о Высоцком и Есенине. Иосиф говорил: "Почему нужно показывать какую-то грязь и пошлость? Я не хочу этого знать о моем любимом авторе. Это его закадровая жизнь, и её поднимать со дна нет необходимости"», – заявила Кандель в беседе с изданием «Абзац».

Однако женщина все же подчеркнула, что признает документальный фильм о брате «Прощание с державой». Именно по этой причине она считает, что больше ничего снимать не стоит.

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